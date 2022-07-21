Потапова впервые с марта-2021 обыграла соперницу из топ-20 и вышла в полуфинал на втором турнире подряд

В 1/4 финала турнира в Гамбурге 63-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла 19-ю – Барбору Крейчикову – со счетом 6:1, 6:3.

Россиянка обыграла соперницу из топ-20 впервые с марта 2021-го, когда в Дубае прошла №12 Белинду Бенчич. Всего для нее это пятая победа над теннисисткой топ-20 (при 13 поражениях).

Потапова вышла в полуфинал на втором турнире подряд (на прошлой неделе играла на этой стадии в Лозанне). За место в финале она поборется с Анетт Контавейт или Андреа Петкович.

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