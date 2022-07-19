Доминик Тим: «Сейчас я ощущаю себя в какой-то степени как в начале карьеры, когда каждая победа была чем-то особенным»

Доминик Тим рассказал, как трудно возвращаться на топ-уровень. На этой неделе чемпион US Open-2020 сыграет в Гштааде.

«Психологически это было нелегко. После «Ролан Гаррос» мы с командой решили, что мне нужен еще один тренировочный блок, чтобы вернуться к базовым вещам и приблизиться к моему прежнему уровню. Весной было не очень здорово. Очень тяжело проигрывать, возвращаться на тренировочный корт на пять дней, а потом снова проигрывать. Это невероятно сложно.

Сейчас я ощущаю себя в какой-то степени как в начале карьеры, когда каждая победа была чем-то особенным. Я дошел до четвертьфинала турнира ATP 250 в Баштаде, и для меня это большое достижение. То же самое происходило, когда я только начинал.

Потом привыкаешь к другим масштабам, и одна победа в матче уже ничего не значит. Но так быть не должно. Уровень тенниса в туре такой высокий, все играют очень хорошо, поэтому каждый матч и победа могут и должны быть особенными, и сейчас я снова это чувствую».

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