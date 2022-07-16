Тим о турнире в Баштаде: «Я значительно прибавил по сравнению с прошлой неделей. Просто день и ночь, большой шаг вперед»

Бывшая третья ракетка мира прокомментировал поражение от Себастьяна Баеса в четвертьфинале в Баштаде (2:6, 7:6, 4:6).

«Этот матч очень полезен для дальнейшего процесса, я значительно прибавил по сравнению с прошлой неделей (когда одержал первую за 14 месяцев победу – на «Челленджере» в Зальцбурге – Sports.ru). Просто день и ночь, большой шаг вперед.

Я был немного слабее в тех трех сетах и зачастую неуверенно подавал. Он, безусловно, заслужил победу, но мне удавалось упорно бороться».

До конца месяца австриец планирует выступить в Гштааде и Китцбюэле.

«Я уже выигрывал оба турнира и с нетерпением жду их начала. Я стал намного увереннее в себе и могу как минимум навязать достойную борьбу большинству соперников».

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