Тим о выходе в четвертьфинал в Баштаде: «Если я могу побеждать по-настоящему топ-соперников, то значит, что я вернулся»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал выход в четвертьфинал в Баштаде. Во вторник он впервые за 14 месяцев выиграл матч , а сегодня победил (7:6, 3:6, 6:4) и впервые с ноября-2020 обыграл соперника из топ-20.

«Очень хороший матч. Победа во вторник придала мне уверенности, что я снова могу бороться с лучшими в мире.

Роберто – всегда сложный соперник. Мы впервые играли на грунте. Я ожидал упорного матча – точнее надеялся, что смогу таким его сделать. А когда выиграл первый сет, то подумал, что могу победить. И не переставал верить до конца третьего сета.

Сейчас у меня идет процесс возвращения. Во вторник я обыграл Руусувуори, сегодня – Баутисту. Двух по-настоящему топ-соперников. И если я могу их побеждать, то значит, что я вернулся.

Я в четвертьфинале очень сильного турнира и очень рад. Конечно, процесс еще не окончен, но я добился хорошего прогресса».

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