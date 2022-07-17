Судья на вышке ошибочно присудил Серундоло очко на матчболе – он бросил ракетку в мяч, который летел в аут

39-я ракетка мира Франсиско Серундоло в финале турнира в Баштаде обыграл №34 Себастьяна Баеса – 7:6, 6:2.

В последнем розыгрыше Серундоло увидел, что мяч уходит в аут и начал праздновать победу, бросив ракетку на землю. В этот момент мяч, улетавший в аут, попал в ракетку. Правила запрещают бить по мячу, не держа ракетку в руках.

Однако судья на вышке проглядел этот момент и матч закончился.

Иногда теннисисты швыряют ракетку не от ярости, а чтобы отбить мяч. Добиться успеха реально? И по правилам?

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