Франсиско Серундоло: «Для меня много значит выиграть титул. Когда я проиграл финал в Буэнос-Айресе, мне было грустно»

Франсиско Серундоло прокомментировал победу над Себастьяном Баесом в финале в Баштаде. 23-летний аргентинец выиграл первый титул в карьере.

«Это потрясающе. Прежде всего хочу поздравить Себастьяна не только с этой неделей. Ты с прошлого года играешь потрясающе.

Для меня много значит выиграть титул. В детстве всегда мечтаешь играть в финалах. Когда я проиграл в Буэнос-Айресе, мне было грустно, потому что я был дома и крупно проиграл, но я многому на этом научился. Я использовал это сегодня и думаю, что провел отличный матч, отличную неделю».

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