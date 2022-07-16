Маррей о поражении от Бублика в Ньюпорте: «Хочется, чтобы результаты были чуть лучше. Я считал, что здесь у меня хорошие шансы далеко пройти»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал поражение от в четвертьфинале турнира в Ньюпорте (5:7, 4:6).

«Результат меня разочаровал. Первый сет решила пара очков, и во втором у меня было несколько возможностей. Но он провел довольно стабильный матч. Как правило, у него бывают спады, но во втором сете был только один момент, когда он немного дрогнул. Но большую часть матча он играл стабильно.

Конечно, хочется, чтобы результаты были чуть лучше. Я считал, что здесь у меня хорошие шансы далеко пройти. Если бы я обыграл Бублика, потенциально была бы хорошая возможность в полуфинале. Но для меня важно, чтобы мое тело хорошо себя чувствовало и я проводил много матчей.

В целом в травяном сезоне были хорошие моменты, но были и сложные. Этот матч и поражение на меня разочаровали и огорчили, но в то же время в Штутгарте я одержал свои лучшие победы за последнее время. Так что есть спады, но в целом чувствуется некоторый прогресс, и я постараюсь поддержать его летом на харде».

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