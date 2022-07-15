Бублик после того, как у него заметили зашаг на подаче: «Что это за говно? #####, кто это? Правой ногой? #####, правой»

Александр Бублик остался недоволен судьями в матче с Энди Марреем в Ньюпорте. При счете 2:3, 40:30 во втором сете у него зафиксировали зашаг на подаче. Он спросил линейного, какой ногой пересек линию – и тот сказал, что правой, которая у него стоит сзади.
«Правой? Я, по-твоему, так подаю (встает, перекрестив ноги)? Ты теннисист?
(Судья на вышке пытается вмешаться).
Я с тобой не разговариваю. Прекрати. Как это возможно? Если бы он сказал, что левой, я бы не возражал. Но как я могу так подавать?
Вообще эти ребята… Я посмотрел пару матчей – они допускают ужасные ошибки».
После этого он сделал двойную и сказал своему тренеру на русском: «Что это за говно? #####, кто это? Правой ногой? #####, правой, на ###».
Проиграв следующее очко, Бублик промолчал, а отыграв брейк-пойнт, прокричал в сторону трибун: «Давай! Давай, #####. #### вы не орете, #####?»
В итоге он удержал подачу, а при счете 3:3 сделал брейк, после чего довел матч до победы – 7:5, 6:4.
Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете
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