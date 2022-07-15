Александр Бублик: «По-моему, я очень уважаю всех соперников. У сетки всем говорю что-нибудь приятное»

рассказал об уважении к Энди Маррею. После победы в четвертьфинале в Ньюпорте (7:5, 6:4) его попросили прокомментировать то, что после предыдущей победы над британцем он сказал ему у сетки: «Мне повезло, что ты 10 лет старше меня».

«По-моему, я очень уважаю всех соперников. У сетки всем говорю что-нибудь приятное, потому что считаю, что после матча мы уже не теннисисты.

Здорово снова выйти в полуфинал. Я никогда не проигрывал раньше. И хочу сказать болельщикам: вы становитесь лучше и, может быть, в финале будете за меня».

Также Бублик рассказал, появились ли у него любимые рестораны в Ньюпорте.

«С точки зрения еды это не лучшее место. В основном я хожу в Chipolte, потому что больше ничего не выношу. Но я пробовал разные рестораны – и все равно выбираю Chipotle».

Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе