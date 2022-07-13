Бублик о победе над Соком: «Зрители меня так выбесили, что я решил взять и выиграть этот матч»

Александр Бублик рассказал, что помогло ему обыграть Джека Сока в Ньюпорте. Представитель Казахстана победил 6:3, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал. По ходу матча он сделал 22 эйса и 16 двойных ошибок.

«Зрители меня так выбесили, что я решил взять и выиграть этот матч. Я был очень недоволен тем, как вы болели. Это меня мотивировало и придало сил для победы».

А о плане на следующий матч он сказал: «Не делать 16 двойных ошибок», – сказал Бублик в интервью на корте.

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