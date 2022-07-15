Данилович впервые с 2018-го вышла в полуфинал WTA, отыграв у Уолтер подачу на матч

124-я ракетка мира Ольга Данилович в четвертьфинале турнира в Лозанне обыграла Симону Уолтер – 4:6, 6:4, 7:6. Сербка отыграла подачу на матч.
21-летняя Данилович второй раз вышла в полуфинал WTA. Первый был в 2018-м на турнире в Москве, который она в итоге выиграла.
В Лозанне сербка прошла квалификацию, а в четвертьфинале отыграла двойной брейк в решающем сете у Анны Калинской.
За место в финале Данилович поборется с Анастасией Потаповой, которую как раз и обыграла в финале в Москве четыре года назад.
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