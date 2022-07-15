Данилович впервые с 2018-го вышла в полуфинал WTA, отыграв у Уолтер подачу на матч

Теги WTA Ladies Open Lausanne Анастасия Потапова Ольга Данилович Симона Уолтер Теннис

124-я ракетка мира Ольга Данилович в четвертьфинале турнира в Лозанне обыграла Симону Уолтер – 4:6, 6:4, 7:6. Сербка отыграла подачу на матч.

21-летняя Данилович второй раз вышла в полуфинал WTA. Первый был в 2018-м на турнире в Москве, который она в итоге выиграла.

В Лозанне сербка прошла квалификацию, а в четвертьфинале отыграла двойной брейк в решающем сете у Анны Калинской.

За место в финале Данилович поборется с Анастасией Потаповой, которую как раз и обыграла в финале в Москве четыре года назад.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные