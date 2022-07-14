Калинская заплакала во время матча в Лозанне из-за шума из ресторана рядом с кортом

Россиянка Анна Калинская заплакала во время матча против Ольги Данилович на турнире в Лозанне. Рядом с кортом находится ресторан теннисного клуба, и шум оттуда неоднократно мешал теннисисткам.
После того, как посетители проигнорировали просьбы судей о тишине, Данилович сама подошла к балкону ресторана и помахала ракеткой со словами: «Мы здесь пытаемся играть».
Калинская также жаловалась, что не может спать в отеле, который WTA предоставила игрокам. Разговор с судьей она закончила словами «WTA – отстой».
Когда Калинскую спросили о штрафе, который может получить, она сказала: «Так WTA может на этом еще и заработать».
Калинская проиграла 3:6, 6:3, 5:7. Сегодня вечером они с Данилович снова поборются друг против друга, но в паре. Партнершей Калинской будет Иоана-Ралука Олару, а Данилович – Кристина Младенович.