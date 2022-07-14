Серена заявилась на турнир в Торонто по защищенному рейтингу, Андрееску получила wild card

Теги Серена Уильямс WTA Анжелик Кербер Rogers Cup Элина Свитолина София Кенин Бьянка Андрееску Теннис

Турнир WTA 1000 в Торонто, который пройдет 8-14 августа, опубликовал заявочный лист.

В него вошли 41 теннисистка из топ-43 рейтинга. Из тех, кто мог попасть напрямую, не заявились только Анжелик Кербер и Элина Свитолина.

Серена Уильямс и София Кенин использовали защищенный рейтинг.

А чемпионка-2019 Бьянка Андрееску получила wild card.

Позже будут объявлены еще четыре обладательницы wild card, а еще восемь участниц определятся по итогам квалификации.

Полностью заявка здесь.

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