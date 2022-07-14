Мама Кириоса о том, что не ходит на его матчи: «Вам вряд ли захочется оказаться в его ложе. Непонятно, когда вставать, аплодировать или кричать»

Мама Ника Кириоса Нилл рассказала, что не смотрела финал , потому что слишком нервничала.

«На самом деле, я не смотрела матч. Я не смотрела ни одного его матча.

Я хорошо поспала... Вообще-то я смотрела, как он выходит на корт. Мне нравится сама атмосфера «Уимблдона», видеть, как он выходит на корт и просто реакцию зрителей. Я посмотрела до начала разминки, пожелала ему удачи и легла спать.

Вам вряд ли захочется оказаться в его ложе, потому что непонятно, когда вставать, аплодировать или кричать. Мы там были, и это не самый лучший опыт.

Я посмотрела в повторе, и у него были возможности. Для него это большое событие. Он не добивается результатов постепенно, для него это не поэтапный процесс. Вот ты в первом круге, а вот уже играешь в финале важнейшего «Шлема» в мире.

Думаю, в следующий раз он сможет использовать этот опыт и, возможно, выступит немного лучше».

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