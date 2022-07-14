Мама Кириоса о том, что не ходит на его матчи: «Вам вряд ли захочется оказаться в его ложе. Непонятно, когда вставать, аплодировать или кричать»

Теги Уимблдон ATP Ник Кириос Теннис

Мама Ника Кириоса Нилл рассказала, что не смотрела финал «Уимблдона», потому что слишком нервничала.

«На самом деле, я не смотрела матч. Я не смотрела ни одного его матча.

Я хорошо поспала... Вообще-то я смотрела, как он выходит на корт. Мне нравится сама атмосфера «Уимблдона», видеть, как он выходит на корт и просто реакцию зрителей. Я посмотрела до начала разминки, пожелала ему удачи и легла спать.

Вам вряд ли захочется оказаться в его ложе, потому что непонятно, когда вставать, аплодировать или кричать. Мы там были, и это не самый лучший опыт.

Я посмотрела в повторе, и у него были возможности. Для него это большое событие. Он не добивается результатов постепенно, для него это не поэтапный процесс. Вот ты в первом круге, а вот уже играешь в финале важнейшего «Шлема» в мире.

Думаю, в следующий раз он сможет использовать этот опыт и, возможно, выступит немного лучше».

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