Бенуа Пэр: «Не знаю, когда с моей головой все будет в порядке. Это травма, которая может длиться очень долго»

Француз Бенуа Пэр рассказал, как справляется с психологическими проблемами.

«Не знаю, когда с моей головой все будет в порядке. Это травма, которая может длиться очень долго, но я надеюсь, что все решится как можно скорее. Я понял, что мне нужна помощь и что мне нужно прибавить на корте. Я хожу к психиатру и к другим людям, которые пытаются понять, что со мной происходит. Сам я не справился. Я занимаюсь с гипнотерапевтом, психологом. У меня есть спортивный психолог, я обсуждаю с ним разные вещи и пытаюсь их решить.

Это сложно, потому что я не всегда счастлив и доволен своей жизнью, а теннис – сложная штука. Мне нужно найти правильный баланс, уметь праздновать свои достижения, но при этом сохранять серьезный настрой и подготовку к турнирам. С этим у меня сейчас есть проблемы. Поэтому я собираюсь начать с нуля. Я уже два дня не пью алкоголь (улыбается), я в процессе лечения.

Я немного нервничаю, когда выхожу на корт, раньше мне это даже нравилось, но тогда я был в хорошей форме. Даже без частых тренировок я мог играть большие матчи на адреналине, я получал от этого удовольствие. Раньше мне нравились такие нервные моменты, а сейчас они добавляют все больше сложностей. В моменты стресса я начинаю нервничать и паниковать».

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