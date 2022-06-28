Бенуа Пэр: «Я ненавижу теннис и пытаюсь в этом разобраться. Хожу к психологу и гипнотерапевту»

Бенуа Пэр рассказал о психологических проблемах после вылета с «Уимблдона». 33-летний француз не побеждает с майского турнира в Женеве.

«Дело в психологическом состоянии, в котором я нахожусь последнее время. Я ненавижу теннис и пытаюсь в этом разобраться. Я обсуждаю это со специалистами. Мне противно, когда я выхожу на корт.

В последнее время всякий раз, когда я ступаю на корт, мне хочется побыстрее оттуда убежать, потому что находиться там нет никакого смысла. Поэтому после «Ролан Гаррос» я мало выступал. Когда я оказываюсь на корте, меня охватывает тревога.

То, что я проиграл здесь, было ожидаемо. Но я смотрю на это шире, чтобы хоть как-то получать удовольствие от тенниса».

Также он ответил, кто помогает ему выбраться из кризиса.

«Я работаю с психологом и гипнотерапевтом. Я хожу к ним, потому что не чувствую себя счастливым. Для этого я взял перерыв, чтобы снова открыть в себе любовь к теннису. Я любил его, а теперь ненавижу. Трудно в таком состоянии выходить на корт, поэтому я решил обратиться к специалистам.

Я никогда не чувствовал в этом потребности, но раз не получается разобраться самостоятельно... Пока это не приносит плодов, но посмотрим. что будет дальше».

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