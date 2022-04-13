Пэр о психологических проблемах: «Я всегда ненавидел проигрывать, а теперь ничего не чувствую. Не знаю, что с этим делать»

Бенуа Пэр прокомментировал психологические проблемы, из-за которых проиграл восемь матчей подряд. Вчера француз проиграл Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (2:6, 7:6, 2:6).

– У меня нет слов, чтобы это описать. Я просто вижу, что происходит со мной на сетболах. Я жду ошибку соперника, иначе мне не победить. Во всех последних матчах я вел в счете, был очень близок к победе, но в итоге проигрывал.

Помню, в Южной Америке было то же самое. Я веду 5:4 в решающем сете – и проигрываю. Потом 6:2, 5:2, и я снова проигрываю. В Майами та же история. В последнее время у меня много поражений.

Хотя на тренировках мой уровень достаточно высокий, я чувствую себя уверенно. Но если в матчах я отыгрываю брейк, в следующем гейме на подаче я обязательно дам три двойных.

В третьем сете здесь все зависело от моей подачи. Но я сделал две двойные в начале и проиграл матч.

– Вы говорили, что пик карьеры уже пройден. Это не просто громкие слова?

– У меня есть амбиции, и я доволен тем, что делаю. Но я вижу, что происходит. Я прилагаю много усилий, поэтому меня нельзя критиковать за то, что я ничего не делаю.

Я тренируюсь дважды в день, хожу в зал. Но можно заниматься сколько угодно – если на корте ты чувствуешь себя неважно, это бесполезно. В конце концов, я играл лучше, когда тренировался гораздо меньше. Я всегда ненавидел проигрывать, а теперь ничего не чувствую. Это похоже на разочарование. Вчера на тренировке я мощно бил и быстро бегал, а сегодня не мог нормально передвигаться по корту.

– Вы чувствуете давление перед выходом на корт?

– Ну да. Такое волнение бывает перед сдачей экзамена по вождению или в университете. Вместо того, чтобы думать о том, что я выхожу на прекрасный корт перед отличными болельщиками, я начинаю сомневаться в своем форхенде и бэкхенде. Раньше я не задавал себе эти вопросы. Жаль, потому что я хорошо себя чувствую физически, и у меня хороший теннис. Но когда я на корте, мне тяжело, я чувствую усталость. Вот это непросто.

– Возможно, стоит обратиться к специалисту?

– Не знаю. Я не знаю, что делать. Думал найти тренера. В Индиан-Уэллс и Майами со мной ездил бывший тренер Эдуара [Роже-Васслена]. Но все проблемы – в моей голове.

Я не хочу идти к психологу, потому что это все равно вернется. В этом году я выиграл только два матча. Мне нужно одержать одну-две победы, и все снова будет хорошо. Возможно, стоит поиграть на «Челленджерах», чтобы вернуть уверенность, потому что я знаю, что играю хорошо.

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