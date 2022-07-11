Рыбакина о том, что расплакалась на пресс-конференции: «Трудно держать все в себе. Родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным»

Елена Рыбакина ответила, чувствует ли она облегчение после победы на «Уимблдоне». Несколько лет назад она могла перейти в университетский теннис, но ее родители настояли на продолжении профессиональной карьеры.

«Да, конечно. Поэтому я, наверное, и расчувствовалась на пресс-конференции. Просто трудно держать все в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции (смеется).

Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы.

В конце концов, как все говорят, это похоже на сказку».

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