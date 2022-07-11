Болельщица, которую выгнали с финала «Уимблдона» после жалобы Кириоса: «Я хотела его поддержать, потому что зрители всегда против него»

Британские таблоиды нашли женщину, которую выгнали с финала после жалобы . Ей оказалась юрист по имени Аниа Палюс.

Кириос сказал, что она «выпила 700 бокалов» и разговаривает с ним по ходу гейма.

«Я хотела его поддержать, потому что болельщики всегда против него. А я хотела показать, что мы с ним. Может быть, зашла слишком далеко. Но намерения у меня были благими», – сказала Палюс.

По ее словам, она выпила два коктейля. «Но жара на меня повлияла. У меня не было шляпки. Мне очень жаль».

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