Кириоса оштрафовали за брань в финале «Уимблдона»

Австралиец Ник Кириос получил штраф за поведение в финале «Уимблдона». По ходу матча ему вынесли предупреждение за брань, что привело к штрафу на три тысячи фунтов.

Это третий штраф Кириоса на турнире. Ранее его наказывали за нецензурную брань в третьем круге и неспортивное поведение в первом.

Общая сумма штрафов составила 15 тысяч фунтов. Призовые Кириоса за финал – 1 050 000 фунтов.

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