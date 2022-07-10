Тарпищев о том, что Карацева подозревают в договорных матчах: «У нас нет официальных обвинений, так что мусолить это просто бессмысленно»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал подозрения в том, что участвовал в договорных матчах.

«У нас нет официальных обвинений в чем-либо. Если бы они были, мы бы уже разбирались. А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких нет, так что мусолить это просто бессмысленно», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

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