Тарпищев о том, что Карацева подозревают в договорных матчах: «У нас нет официальных обвинений, так что мусолить это просто бессмысленно»

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал подозрения в том, что Аслан Карацев участвовал в договорных матчах.

«У нас нет официальных обвинений в чем-либо. Если бы они были, мы бы уже разбирались. А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких нет, так что мусолить это просто бессмысленно», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его бывшего тренера, которого допрашивала полиция

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