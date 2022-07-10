Отец Карацева о подозрениях в договорных матчах: «Даже не знаю, откуда такая информация могла появиться. Может быть, какая-то провокация»

Отец Аслана Карацева прокомментировал обвинения в причастности к договорным матчам.

«Первый раз об этом слышу. Этого просто не может быть. Знаю, что Яцыка уже подозревали в договорных матчах в 2020 году.

Но причем тут Аслан? Они уже больше года вместе не работают. Даже не знаю, откуда такая информация могла появиться, самому интересно стало. Может быть, какая-то провокация. Но Аслан очень спокойный, никому ничем не мешает.

По этому поводу пообщаться с ним еще не успел. У него сейчас турнир, а перед играми мы обычно не созваниваемся, чтобы он меньше переживал», – приводит слова Казбека Карацева РИА Новости.

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