Джокович – Кириосу: «Никогда не думал, что наговорю про тебя столько хорошего – с учетом наших отношений. Это официально броманс!»

обратился к после финала . Серб победил 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

«Ник, ты вернешься. Не только на «Уимблдон», но и в финал. После тяжелого поражения трудно найти утешительные слова, но ты показал, почему заслужил быть одним из лучших игроков мира – особенно на этом покрытии. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающим турниром.

Желаю тебе успехов, друг. Я тебя очень уважаю. Ты потрясающий теннисист и спортсмен. Ты много лет это слышал, но сейчас у тебя все начинает складываться. Уверен, мы часто будем тебя видеть на поздних стадиях «Больших шлемов».

И я никогда не думал, что наговорю про тебя столько хорошего – с учетом наших отношений. Так что, все, это официально броманс!»

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