Тренер Рыбакиной: «Елена долго сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана. Я уверен, что она чувствует себя настоящей казахстанкой»

Тренер чемпионки Елены Рыбакиной Стефано Вуков высказался о ее выступлениях за Казахстан.

– Елену много спрашивали о России и Казахстане и о политике во всей этой ситуации. Как ей удалось не дать этим вопросам выбить ее из колеи?

– Когда в 2018 году она сменила гражданство с российского на казахстанское, произошло практически то же самое, были похожие вопросы, только с другой стороны. Она уже привыкла. Мы привыкли к неоднозначным вопросам, но, по правде говоря, я не знаю, чего все добиваются. В конце концов, они теннисисты, флаг не имеет значения, мы здесь, чтобы наслаждаться и смотреть отличный теннис. Она хорошо справилась, потому что этого ожидала.

Елена долго сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, здесь ее поддерживал президент федерации, а также министр финансов. Они прекрасно к ней относились и очень ей помогали. Я уверен, что в данный момент она чувствует себя настоящей казахстанкой.

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