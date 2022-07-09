Ольховский о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Она доказала, что школа тенниса у нас на высоте. Лена много тренировалась в Москве»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Елены Рыбакиной в финале «Уимблдона». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«В первую очередь хотел бы поздравить Елену, ее команду и всех, кто причастен к этой победе. Лена до 2018 года и после много тренировалась в Москве, многие приложили руку к этой победе. Естественно, рад за нее, великолепное достижение. Она действительно доказала, что школа тенниса у нас на высоте.

Жабер после первого сета, может быть, была уверена, что и дальше пойдет все так же. Надо отдать должное Рыбакиной, которая продолжала играть в своем стиле и перестала столько ошибаться, стали проходить более мощные удары. Она, на мой взгляд, раскусила Жабер.

Онс увлеклась укороченными, которые Рыбакина начала читать, это сыграло свою роль, что привело к победе», – цитирует Ольховского ТАСС.

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