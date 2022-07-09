Кириос сыграет на итоговом, если выиграет «Уимблдон» и закончит сезон в топ-20 чемпионской гонки

ATP подтвердила, что несмотря на лишение «Уимблдона» рейтинговых очков, сохранит за турниром квалификационные критерии для итогового чемпионата ATP.

Согласно регламенту участниками итогового могут стать до двух чемпионов «Больших шлемов», не вошедших в топ-8 чемпионской гонки, но находящихся не ниже 20-го места в гонке.

Таким образом, 37-й в гонке Ник Кириос в случае победы на «Уимблдоне» будет иметь теоретические шансы на участие в итоговом турнире. Завтра он сыграет с Новаком Джоковичем.

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