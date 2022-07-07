Кириос – самый низкорейтинговый финалист ТБШ с 2008-го

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Маркос Багдатис Australian Open Уимблдон ATP Марк Филиппуссис Ник Кириос Кэмерон Норри Теннис

40-я ракетка мира Ник Кириос на отказе Рафаэля Надаля вышел в финал «Уимблдона».

Последний раз игрок с более низким рейтингом играл в финале «Большого шлема» в 2008 – №54 Маркос Багдатис на Australian Open.

На «Уимблдоне» Кириос стал самым низкорейтинговым финалистом после №48 Марка Филиппуссиса в 2003-м.

В воскресенье австралиец поборется за титул с Новаком Джоковичем или Кэмероном Норри.

Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона». У него надрыв мышц живота и он не верит, что сможет взять титул

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные