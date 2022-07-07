Кириос – самый низкорейтинговый финалист ТБШ с 2008-го

40-я ракетка мира Ник Кириос на отказе Рафаэля Надаля вышел в финал «Уимблдона».
Последний раз игрок с более низким рейтингом играл в финале «Большого шлема» в 2008 – №54 Маркос Багдатис на Australian Open.
На «Уимблдоне» Кириос стал самым низкорейтинговым финалистом после №48 Марка Филиппуссиса в 2003-м.
В воскресенье австралиец поборется за титул с Новаком Джоковичем или Кэмероном Норри.
Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона». У него надрыв мышц живота и он не верит, что сможет взять титул
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