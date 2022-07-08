Онс Жабер: «Я хочу вдохновить еще много поколений игроков из Туниса, с Ближнего Востока, из Африки»

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Вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала, почему для нее важен финал «Уимблдона». Завтра она поборется за титул с Еленой Рыбакиной.

«Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить еще много поколений. Тунис связан с арабским миром и с африканским континентом. Хочется, чтобы было больше игроков из этого региона. У нас ситуация не такая, как в Европе или других странах. Хочется видеть больше игроков из моей страны, с Ближнего Востока, из Африки.

Думаю, что в какой-то момент мы недостаточно верили, что у нас получится. Сейчас я стараюсь показать, что это возможно. Надеюсь, я вдохновляю людей».

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