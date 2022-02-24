Кириос о депрессии: «Злоупотреблял алкоголем, принимал наркотики, оттолкнул родных и друзей»

Чемпион Australian Open в паре рассказал о депрессии, которую пережил три года назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

«Это я три года назад на Australian Open. Большинство предполагало, что психологически я был в порядке или наслаждался жизнью... Но это был один из самых мрачных периодов моей жизни.

Если присмотреться, на правой руки видно следы селф-харма. Я задумывался о суициде. Мне буквально было тяжело вылезать из кровати – не говоря уже о том, чтобы играть на глазах миллионов.

Я был в одиночестве, депрессии, злоупотреблял алкоголем, принимал наркотики, оттолкнул родных и друзей. Мне казалось, что я ни с кем не могу поговорить, никому не могу доверять. Это было результатом того, что я отказывался открыться и положиться на близких, просто не хотел заставить себя мыслить чуть позитивнее.

Я знаю, что жизнь может казаться чрезвычайно утомительной, иногда невозможной. Понимаю, что может казаться, будто открытый разговор выставит тебя слабым или напуганным. Но я вам говорю – это нормально, вы не одиноки. Я проходил времена, когда казалось, что положительной энергии больше не будет. Пожалуйста, не думайте, что вы в одиночестве, что вам не с кем поговорить. Я рядом, выходите на связь.

С гордостью говорю, что сумел развернуть ситуацию и обрести совершенно другой взгляд на жизнь. Я ничего не воспринимаю как данность. Хочу, чтобы вы могли полностью реализовать свой потенциал и улыбаться.

Жизнь прекрасна».

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