Фриц о поражении от Надаля: «После матча я сел на стул и мне хотелось плакать. Мне никогда не было так плохо после поражения»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Уимблдона». Американец уступил со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 5:7, 6:7.

«Это был тяжелый матч. Думаю, что-то я сделал хорошо, что-то – не очень. В конце концов, он был просто очень, очень, очень хорош.

В какие-то моменты мне казалось, что нужно придумать что-то еще, приложить больше усилий. Но в итоге я отдал ему инициативу, и он добился, чего хотел. Это был отличный матч. Честно говоря, это самое болезненное поражение в моей карьере.

После матча я сел на стул и мне хотелось плакать. Мне никогда не было так плохо после поражения. Я и не думал, что могу плакать из-за поражения. Одного этого достаточно, чтобы понять, что этот матч ранил меня больше, чем любой другой до этого».

Также он высказался о том, что впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

«Если абстрагироваться от сегодняшнего дня, все здорово. Я впервые вышел в четвертьфинал, двигаюсь в правильном направлении. Перед турниром я ожидал, что могу пройти так далеко. Это большое достижение, я очень счастлив.

Но я очень, очень хотел победить сегодня. Так что сейчас тяжело говорить о каком-то позитиве».

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