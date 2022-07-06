Надаль взял медперерыв в матче с Фрицем из-за проблем с мышцами живота

Теги Рафаэль Надаль травмы Уимблдон ATP Тэйлор Фриц Теннис

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль вызвал врача по ходу четвертьфинала «Уимблдона» против Тэйлора Фрица.

По ходу второго сета испанец перестал выпрыгивать во время подачи, а ее скорость значительно снизилась.

Когда врач вышел на корт, Надаль указывал на живот. Медицинский перерыв проходил за пределами корта.

Надаль – на вопрос о тейпе на животе: «Я немного устал говорить о моем теле. На данный момент я достаточно здоров, чтобы бороться за то, чего хочу»

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