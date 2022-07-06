Надаль взял медперерыв в матче с Фрицем из-за проблем с мышцами живота

Четвертая ракетка мира вызвал врача по ходу четвертьфинала против .

По ходу второго сета испанец перестал выпрыгивать во время подачи, а ее скорость значительно снизилась.

Когда врач вышел на корт, Надаль указывал на живот. Медицинский перерыв проходил за пределами корта.

Надаль – на вопрос о тейпе на животе: «Я немного устал говорить о моем теле. На данный момент я достаточно здоров, чтобы бороться за то, чего хочу»

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