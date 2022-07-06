Надаль 38-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Уимблдон ATP Ник Кириос Тэйлор Фриц Теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл №14 Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6. Решающий тай-брейк он взял со счетом 10-4.

Надаль, во втором сете взявший медицинский перерыв из-за боли в мышцах живота, довел баланс пятисетовых матчей до 26:13, а на «Уимблдоне» – до 8:4. Он выиграл последние четыре пятисетовика.

Испанец 38-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Больше только у Новака Джоковича (43) и Роджера Федерера (46). На «Уимблдоне» двукратный чемпион вышел в 1/2 восьмой раз.

За место в финале он поборется с Ником Кириосом.

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