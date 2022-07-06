Норри о матче с Джоковичем: «Я просто выйду на корт, буду наслаждаться процессом и перенесу это в свою игру»

Кэмерон Норри поделился ожиданиями от полуфинала «Уимблдона» против Новака Джоковича. Британец в 1/4 в пяти сетах обыграл Давида Гоффена (3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5).

«После победы в таком матче я просто в шоке. Не знаю, что сейчас сказать, но, конечно, вспоминаю всю тяжелую работу, предсезонную подготовку и все жертвы, на которые пришлось пойти. Теперь все это дало свои плоды, приятно это осознавать.

Здорово дойти до такой стадии, но с каждым разом становится все тяжелее. Я просто выйду на корт, буду наслаждаться процессом и перенесу это в свою игру. Надеюсь, зрители меня снова поддержат.

Звучит как будто так и будет. Очень этого жду. Конечно, сейчас нельзя слишком много радоваться , впереди всего пара дней подготовки к матчу с Новаком».

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