WTA продаст 20-процентную долю инвесторам, чтобы добиться равных призовых с ATP

WTA продаст 20% акций частной инвестиционной компании CVC Capital Partners, сообщает The Times. Сумма сделки составит 180 миллионов долларов.

Ранее консалтинговая компания предлагала $600 млн за слияние ATP и WTA, однако ATP вышла из переговоров.

Сообщается, что сделка позволит WTA добиться равных призовых с ATP, которая в июне представила стратегический план на ближайшие несколько лет.

Однако стороны еще не подписали договор. Ожидается, что сделку согласуют на заседании правления WTA в сентябре.

Отметим, что CVC Capital Partners специализируется на инвестициях в здравоохранение, энергетику, инфраструктуру, финтех, торговлю, телекоммуникации, информационные технологии и медиа.

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