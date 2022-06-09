«Мастерсы» в Мадриде, Риме и Шанхае со следующего года станут двухнедельными

приняла план развития тура, который начнет действовать с 2023 года.

В рамках плана пять «Мастерсов» будут проводиться по схеме Индиан-Уэллс и Майами – в течение 12 дней и с сеткой 96 человек. С 2023-го это коснется Мадрида, Рима и Шанхая, а в 2025-м – Монреаля/Торонто и Цинциннати.

Недельным останется только «Мастерс» в Монте-Карло.

В рамках этого процесса призовые на «Мастерсах» к 2025-му повысятся больше чем на 35 процентов.

Коме того, изменится схема распределения прибылей с турниров. Все соревнования будут раскрывать финансовую отчетность, а прибыль делить пополам с игроками.

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