Тим после первой победы за 14 месяцев: «Улыбка на моем лице говорит сама за себя!»

Доминик Тим прокомментировал первую победу с мая 2021 года. Австриец, возвращающийся в тур после травмы запястья, обыграл Филипа Мизолича в первом круге «Челленджера» в Зальцбурге (6:4, 7:5).

«Улыбка на моем лице говорит сама за себя!

Я так доволен сегодняшним матчем, приятно одержать победу дома, в Австрии, на глазах у потрясающей публики 🇦🇹.

Это был долгий путь, и я знаю, что мне еще предстоит еще много работы, чтобы вернуться к своей лучшей форме, но я уверен, что это случится.

Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня в эти трудные времена. Без вас я бы не справился», – написал Тим.

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