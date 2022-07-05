Рублев о том, почему заявился на июльские грунтовые турниры: «Решил еще поиграть, чтобы почувствовать уверенность перед американской серией»

Андрей Рублев рассказал, как готовился ко второй части сезона с Домиником Тимом.

«Тренировочный сбор с Тимом прошел очень хорошо. Идея возникла, потому что Доминик тоже пропускает «Уимблдон». Его агент знал, что я буду в Барселоне, и вот как-то все совпало. Вместо «Уимблдона» решили вместе потренироваться в Барселоне».

Также он рассказал, почему решил доиграть грунтовый сезон в июле. Россиянин заявлен на турниры в Баштаде и Гамбурге.

«Решил просто поиграть еще матчи, почувствовать уверенность. Потому что если сразу ехать на хардовый сезон, на все основные турниры, [есть риск] допустить ошибку и сыграть не очень. А это будет стоить очень дорого. Поэтому хочется чуть-чуть сыграть до [американской серии], чтобы просто почувствовать лишнюю уверенность», – сказал Рублев в интервью телеграм-каналу Максима Янчевского.

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