Ботик ван де Зандшульп: «Играть с Надалем на «Ролан Гаррос» – самая сложная задача в теннисе. Но, может, я смогу помешать ему на траве»

Ботик ван де Зандшульп поделился ожиданиями от уимблонского матча против . Сегодня они встретятся в 1/8 финала.

«Я играл с ним на «Ролан Гаррос» и думаю, что на данный момент это самая сложная задача в теннисе. На тоже будет тяжело, но здесь у меня больше уверенности, чтобы попытать удачу... Может, я смогу помешать ему на траве.

Я помню его финал против Федерера [в 2008-м]. Он закончился очень поздно, в пяти сетах. Это было просто безумие. По-моему, в четвертом сете у него были матчболы, и Федерер пробил бэкхенд по линии. Для меня этот матч выделяется.

Думаю, 22 титула на «Больших шлемах» никто никогда не повторит. Возможно, Джокович – единственный, кто сможет».

Также ван де Зандшульп высказался о своем прогрессе.

«Все совпало, сложилось воедино. У меня ощущение, что в матче моя игра налаживается, и я хорошо бью по мячу. Думаю, я могу поддерживать этот уровень на протяжении всего матча, потому что физически я в порядке. Именно поэтому я уверен в себе в долгих матчах. Возможно, поэтому я стабильнее играю на «Шлемах».

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