Надаль о матче с ван де Зандшульпом на «Уимблдоне»: «На «Ролан Гаррос» была хорошая проверка, и я думаю, что здесь будет еще сложнее»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал выход во вторую неделю . В субботу он обыграл .

«Несомненно, это был мой лучший матч на турнире против самого сложного игрока, с которым я пока встречался. Я смог повысить свой уровень и очень этому рад. Я желаю Лоренцо всего самого лучшего в оставшейся части сезона.

Многое получилось гораздо лучше, чем в предыдущие дни: настроиться, более агрессивно играть, много выходить к сетке. Я рад. Это хорошая победа над прекрасным игроком. Я очень доволен».

Следующим соперником испанца станет Ботик ван де Заншульп. Они уже встречались в этом году в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2, 6:4 в пользу Надаля).

«Он невероятно прибавил за последний год. На «Ролан Гаррос» была хорошая проверка, и я думаю, что здесь будет еще сложнее. Он универсальный теннисист со множеством отличных качеств, и мне нужно и дальше играть так, как сегодня: агрессивно и с правильной энергией. Посмотрим. Он сложный соперник, но мы в четвертом круге. Так и должно быть.

Мне очень повезло, что в этом возрасте я еще могу играть. 10 лет назад я и подумать об этом не мог. Так что просто хочу сказать всем спасибо за поддержку».

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