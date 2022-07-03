Остапенко освистали после матча с Марией – она кинула бутылкой в стул

17-я ракетка мира проиграла №103 на – 7:5, 5:7, 5:7. Во втором сете она упустила брейк и два матчбола на приеме, а в третьем – преимущество 2:0.

В последнем гейме Остапенко получила предупреждение за брошенную в корт ракетку, а уходя с корта – кинула бутылкой в стул, за что ее освистали трибуны.

Кроме того, по ходу третьего сета чемпионка -2017 предъявляла претензии своей ложе, где сидели ее мама и тренер. При счете 2:1 она сказала команде: «Вы вообще за меня не болеете, идите на хер отсюда».

При этом позже она регулярно просила людей в своей ложе «закрыть рот».

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