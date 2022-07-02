Кириос впервые с 2015-го обыграл соперника из топ-10 на «Шлеме»

Австралиец Ник Кириос в третьем круге обыграл пятую ракетку мира – 6:7, 6:4, 6:3, 7:6.

Австралиец отыграл брейк-пойнт при счете 4:4 во втором сете и два сетбола в четвертом (при счете 5:6 и на тай-брейке).

Кириос 25-й раз в 60 матчах обыграл соперника из топ-10. На «Большом шлеме» он это сделал третий раз (проиграл 14), прервав серию из девяти поражений, начавшуюся после «Уимблдона»-2015.

40-й номер рейтинга впервые с Australian Open-2020 вышел во вторую неделю «Большого шлема». На «Уимблдоне» он это сделал впервые с 2016-го.

Всего он седьмой раз добрался до четвертого круга «Шлема».

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