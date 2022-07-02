Костюк получила травму в парном матче на «Уимблдоне»

Украинка Марта Костюк получила травму во втором круге парного «Уимблдона» и снялась с микста.
Костюк в паре с Терезой Мартинцовой уступила Габриэле Дабровски и Гильяне Олмос (5:7, 6:3, 3:6).
«К сожалению я получила травму лодыжки в парном матче на «Уимблдоне». С одним полным и одним частичным разрывом связок, я не смогу соревноваться в ближайшие недели, пока полностью не восстановлюсь.
Лукаш Кубот, я очень хотела сыграть вместе с тобой! 😢 Я приложу все силы, чтобы вернуться здоровой и сильной.
Спасибо, «Уимблдон»💚, увидимся в следующем году🤍», – написала Костюк в сторис инстаграма.
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