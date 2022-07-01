Ван Рейтховен о выходе во вторую неделю на дебютном ТБШ: «Со стороны это выглядит как сказка, потому что для многих я появился из ниоткуда»

104-я ракетка мира Тим ван Рейтховен прокомментировал победу над Николозом Басилашвили на «Уимблдоне». Голландец победил 6:4, 6:3, 6:4 и впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

«Сегодняшний матч не был похож ни на один другой. Николоз – очень стихийный игрок. Иногда он играет очень хорошо, иногда ошибается. Мне нужно было держать мяч в игре и заставлять его наносить как можно больше ударов. Проще говоря, вынудить его ошибиться.

Думаю, моя подача сейчас работает очень здорово. За последние, скажем, восемь матчей я лишь однажды проиграл гейм на своей подаче. Подача очень помогает формировать игру.

Мне нравится играть агрессивно, бить с форхенда, использовать резаный. Все это очень кстати на траве».

Также он высказался о том, что три недели назад стоял 205-м в рейтинге ATP. Он приблизился к топ-100 после победы на домашнем турнире в Хертогенбоше.

«Со стороны это выглядит как сказка, потому что для многих я появился из ниоткуда. Даже первый титул ATP будто бы взялся из ниоткуда, потому что раньше у меня не было побед даже на уровне «Челленджеров». Но у меня было несколько финалов, а уровень там на самом деле очень высокий.

Но в основном это итог тяжелой работы, большой веры и, в конечном счете, позитивного настроя на матчи и тренировки. Это в основном и стало причиной моих нынешних успехов».

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