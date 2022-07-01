Надаль о завершении карьеры: «Я никогда не боялся этого дня. Но для любых изменений нужно время»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что не боится завершения карьеры.

«Пару недель я был близок к завершению карьеры, сейчас такого уже нет. Это то, что я не могу... Я никогда не боялся этого дня. Я всегда был счастлив за пределами корта, хоть теннис и занимает важную часть в моей жизни на протяжении 30 лет. У меня есть много вещей, которые я люблю делать помимо тенниса, так что эта тема меня не беспокоит.

Но, конечно, когда этот день наступит, все изменится. Для любых изменений нужно время. И к этому нужно адаптироваться, верно?

Абсолютно нормально, что люди говорят о завершении карьеры великих спортсменов, потому что в некотором смысле спортсмены, которые так долго были на вершине, становятся частью жизни многих людей. Я проходил то же самое с некоторыми футболистами, гольфистами.

Взять, например, моего любимого гольфиста Тайгера Вудса. Теперь я не могу так часто наблюдать за его игрой. В некотором смысле, это тоже перемена в моей жизни. Та же ситуация ждет меня, Роджера и Новака, потому что мы стали частью повседневной жизни людей, стали источниками вдохновения».

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