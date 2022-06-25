Рафаэль Надаль: «У нас с Федерером всегда были дружеские отношения. Даже соперничество на корте им никогда не мешало»

ответил, как на его карьеру повлияло соперничество с .

«Мы вместе пережили много важных событий. Думаю, в каком-то смысле трудно представить теннис последних 15-20 лет без нашего соперничества, потому что мы играли на всех главных стадионах, кроме нью-йоркского. Это единственное, что меня немного беспокоит: мы никогда не играли в Нью-Йорке. Но на остальных крупнейших турнирах мы выходили на один корт, сражаясь за важнейшие титулы.

Я думаю, в каком-то смысле мы подталкиваем друг друга. Когда перед тобой кто-то очень сильный... Я могу говорить только за себя: мне всегда хотелось думать, что я мотивирован не из-за других, что у меня своя личная мотивация. Но, конечно, когда есть такой потрясающе сильный соперник, как он, это помогает понять, что нужно делать, чтобы стать лучше.

В каком-то смысле проще прогрессировать, когда у тебя есть пример игрока, который лучше тебя. Не всегда, но во многих случаях (улыбается).

Вот и все. И я думаю, у нас всегда были очень позитивные, дружеские отношения. Даже соперничество на корте никогда не мешало нашим отношениям за его пределами».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе