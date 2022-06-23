Надаль о выставочном турнире перед «Уимблдоном»: «Очень давно я выступал в Queen’s Club, но сейчас уже не могу проводить так много матчей»

прокомментировал то, что выступает на выставочном турнире в Харлингеме. Для испанца, прошедшего лечение левой стопы, это единственный травяной турнир перед «Уимблдоном». В первом матче Надаль победил .

«Я уже давненько не играл на траве – с 2019-го мне это не удавалось. Сначала из-за пандемии, потом из-за травмы. Поэтому я очень рад.

Для меня очень хорошо провести пару матчей перед «Уимблдоном». Очень давно я выступал в Queen’s Club, но сейчас я уже старше и не могу проводить так много матчей.

А сыграть пару матчей перед – это идеально. Хоть какая-то соревновательная практика».

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