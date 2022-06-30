Мертенс отыграла два матчбола и 18-й раз подряд вышла в третий круг ТБШ

31-я ракетка мира во втором круге обыграла венгерку Панну Удварди – 3:6, 7:6, 7:5.

Матч начался вчера и во втором сете Мертенс отыграла два матчбола. Когда она сравняла счет по партиям, матч перенесли из-за темноты.

За счет этой победы бельгийка вышла в третий круг на 18-м турнире «Большого шлема» подряд. Последний раз она не добиралась до этой стадии на US Open-2017, где уступила в первом раунде.

По ходу этой серии Мертенс шесть раз уступала в третьем круге, восемь – в четвертом, дважды – в четвертьфинале и один раз в полуфинале.

Теперь бельгийка встретится с чемпионкой-2018 .

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