Кириос после выхода в третий круг «Уимблдона»: «Хочу напомнить людям, что я неплохой игрок»

прокомментировал выход в третий круг . Во втором раунде он за 85 минут обыграл Филиппа Краиновича – 6:2, 6:3, 6:1. По ходу матча австралиец выполнил 50 виннерсов и 24 эйса при всего 10 невынужденных ошибках.

«Я хочу напомнить людям, что я неплохой игрок. В каждом сезоне я особенно выделяю для себя «Уимблдон». Это «Большой шлем», на котором у меня больше всего шансов на победу.

[Пятисетовая] победа в первом круге была очень важной. Последний месяц я показывал классный теннис, так что меня удивила моя игра в том матче. Она была не очень.

Но было и много хороших моментов. Я играл далеко от максимума, но все равно прошел дальше. И сегодня вышел на пик, у меня был отличный настрой, классный теннис. Просто хотел напомнить всем, что я хороший игрок».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе