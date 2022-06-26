Кириос о недопуске россиян на «Уимблдон»: «Странно не видеть здесь Медведева. Мы все знаем, на что он способен»

Ник Кириос заявил, что не поддерживает недопуск российских игроков на «Уимблдон».

«Если честно, я не думаю, что бан российских игроков – хорошая идея.

Как участник соревнований, который хочет играть против российских и белорусских теннисистов, я разочарован, что они не здесь. Странно не видеть тут Медведева, ведь мы все знаем, на что он способен.

Но что сделано, то сделано. Уверен, они будут следить за развитием событий и смотреть матчи, они точно хотели бы здесь сыграть».

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