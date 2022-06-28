Кириос об оскорблениях с трибун: «То есть на «Уимблдоне» допустимо чистое неуважение зрителя к спортсмену, но кепка с двумя лого вас не устраивает?»

поругался с судьей на вышке Марией Чичак по ходу первого круга против Пола Джабба (3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5).

В первом сете Кириосу не понравилось шумное поведение зрителей.

«Нельзя, #####, говорить со мной в середине розыгрыша, когда я собираюсь пробить бэкхенд, так нельзя, бро.

Они могут смотреть теннис, но говорить и кричать посреди розыгрыша, ну зачем? Я не знаю, откуда это было», – крикнул Кириос Чичак.

Когда Джабб сделал брейк и повел 5:3, Кириос выбил мяч на трибуны.

Во втором сете Кириос сказал Чичак, что слышал «расистские оскорбления», и добавил, что «нужно просто удалить их с трибун».

«То есть на «Уимблдоне» допустимо чистое неуважение зрителя к спортсмену? Но кепка с двумя логотипами вас не устраивает? Где грань? Это допустимо, расизм допустим, так когда же это прекратится? Где же грань?

Это происходило годами. Если бы они кричали расистские оскорбления сопернику, я бы сказал то же самое».

Затем Кириос пожаловался на судью на линии.

«Сегодня хоть кто-то пришел посмотреть на ее разговоры? Нет. Я все понимаю, но зачем она это делает? Никто не пришел на стадион, чтобы смотреть, как она что-то делает! Никто.

Понимаешь, о чем я? У тебя есть фанаты, а у нее нет.

Что я сделал? Да ладно, знаю, но что? Она просто эгоистично подошла к тебе посреди игры, потому что она стукачка!»

Зрители начали освистывать Кириоса.

«Они не имеют права так поступать, почему это до сих пор происходит? Их нужно удалить с трибун. На «Уимблдоне» допускается освистывать?»

Также австралиец остался недоволен качеством покрытия.

«Почему корт такой медленный? Это трава. Хватит ее поливать, хватит делать ее такой медленной. Почему она такая медленная? На траве не должно быть долгих розыгрышей, господи, хватит ее замедлять».

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